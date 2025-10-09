Супермама 10 сезон 8 выпуск — смотреть онлайн от 09.10.2025

Выпуск 8 | 09.10.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 8 выпуск от 09.10.2025, чтобы узнать, сможет ли Антон обойти своих конкуренток в финале!

Последней принимает гостей мама в ритме Аня, которая работает диджейкой и воспитывает шестилетнюю дочь Настю. Участница шоу Супермама хочет доказать, что жизнь диджейки не ограничивается вечеринками в ночных клубах. Аня уверяет, что она успевает делать домашние дела, вкусно готовить, заботиться о дочери и создавать новую музыку. Как другие участники проекта Супермама оценят музыкальный талант Ани? На кого мама в ритме оставляет ребенка, когда едет на вечеринки? И почему Аня вернулась к своему мужу после того, как он жестоко ее избил? Не пропустите знакомство с мамой-диджейкой и незабываемый финал, который определит имя победителя этой недели! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 8 выпуск от 09.10.2025 на сайте СТБ.

