Супермама 10 сезон 8 випуск – дивитись онлайн від 09.10.2025

Випуск 8 | 09.10.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 8 випуск від 09.10.2025, щоб дізнатися, чи зможе Антон обійти своїх конкуренток у фіналі!

Останньою приймає гостей мама в ритмі Аня, яка працює діджейкою й сама виховує шестирічну доньку Настю. Учасниця шоу Супермама хоче довести, що життя діджейки не обмежується вечірками в нічних клубах. Аня запевняє, що вона встигає робити хатні справи, смачно готувати, піклуватися про доньку й створювати нову музику. Як інші учасники проєкту Супермама оцінять музичний талант Ані? На кого мама в ритмі залишає дитину, коли їде на вечірки? І чому Аня повернулася до свого чоловіка після того, як він жорстоко її побив? Не пропустіть знайомство з мамою-діджейкою й незабутній фінал, який визначить ім’я переможця цього тижня! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 8 випуск від 09.10.2025 на сайті СТБ.

