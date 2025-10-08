Проєкти
Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Один за всіх
 Серіали
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
 Звана вечеря
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 7 випуск - дивитись онлайн від 08.10.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 7 випуск від 08 жовтня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 08.10.2025 на СТБ
Супермама Випуск 7 Супермама 10 сезон 7 випуск від 08.10.2025 дивитись онлайн
Випуск 7 | 08.10.2025 | Сезон 10

Чи зможе перший татусь у проєкті Супермама обійти суперниць і перемогти? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 7 випуск від 08.10.2025 на сайті СТБ.

Третім із дивовижної четвірки розповість про своє життя по-справжньому унікальний учасник – тато в тренді Антон. Чоловікові 38 років, і він прийшов на проєкт Супермама 2025, щоб зруйнувати стереотипи про участь батьків у вихованні дітей. На думку Антона, відсутність шоу Супертато є дискримінацією, адже чоловіки дбають про дітей не гірше за жінок. Він втомився від того, що суспільство не помічає важливої ролі батьків у житті їхніх родин, тому вирішив узяти участь у проєкті й втерти носа матусям. Але чи вдасться Антону побороти трьох конкуренток? Як він проводить час із дітьми? І в чому суперниці звинуватять чоловіка? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 7 випуск від 08.10.2025.

