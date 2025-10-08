Проекты
Супермама

Супермама 10 сезон 7 выпуск - смотреть онлайн от 08.10.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 7 выпуск от 08 октября 2025.
Супермама Выпуск 7 Супермама 10 сезон 7 выпуск от 08.10.2025 смотреть онлайн
Выпуск 7 | 08.10.2025 | Сезон 10

Сможет ли первый папа в проекте Супермама обойти соперниц и победить? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 7 выпуск от 08.10.2025 на сайте СТБ.

Третьим из удивительной четверки расскажет о своей жизни по-настоящему уникальный участник – папа в тренде Антон. Мужчине 38 лет, и он пришел на проект Супермама 2025, чтобы разрушить стереотипы об участии отцов в воспитании детей. По мнению Антона, отсутствие шоу Суперпапа является дискриминацией, ведь мужчины заботятся о детях не хуже женщин. Он устал от того, что общество не замечает важной роли пап в жизни их семей, поэтому решил принять участие в проекте и утереть нос мамам. Но удастся ли Антону побороть трех конкуренток? Как он проводит время с детьми? И в чем соперницы обвинят мужчину? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 7 выпуск от 08.10.2025.

