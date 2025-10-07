Супермама 10 сезон 6 выпуск — смотреть онлайн от 07.10.2025

Выпуск 6 | 07.10.2025 | Сезон 10

Как найти золотую середину между свободным воспитанием ребенка и безответственностью? Во всем разберутся Дмитрий Карпачев и трио участников шоу Супермама! Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 5 выпуск от 07.10.2025.

В этот раз за первенство будет соревноваться незапарная мама Алиса, которая точно знает, как одновременно воспитывать счастливого ребенка и при этом совсем не париться. Участнице шоу Супермама 25 лет, и она самостоятельно воспитывает шестилетнюю дочь Варвару. Алиса рассказала, что не посвящает всю себя ребенку, ведь когда-нибудь Варя вырастет и исчезнет из ее жизни. Мамочка свободно живет собственной жизнью и не ограничивает дочь ни в чем, позволяя ей делать все, что она захочет. Участница реалити Супермама 10 сезон уверена, что таким образом обе они – счастливы. Но так ли это? И все ли желания и потребности Вари удовлетворяются ее мамой? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 5 выпуск от 07.10.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 5 выпуск от 06.10.2025