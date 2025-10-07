Супермама 10 сезон 6 випуск – дивитись онлайн від 07.10.2025

Випуск 6 | 07.10.2025 | Сезон 10

Як знайти золоту середину між вільним вихованням дитини й безвідповідальністю? У всьому розберуться Дмитро Карпачов і тріо учасників шоу Супермама! Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 5 випуск від 07.10.2025.

Цього разу за першість змагатиметься незапарна мама Аліса, яка точно знає, як водночас виховувати щасливу дитину і взагалі не паритися. Учасниці шоу Супермама 25 років, і вона самостійно виховує шестирічну доньку Варвару. Аліса розповіла, що не присвячує всю себе дитині, адже колись Варя виросте і зникне з її життя. Матуся вільно живе власним життям і не обмежує доньку ні в чому, дозволяючи їй робити все, що вона захоче. Учасниця реаліті Супермама 10 сезон впевнена, що в такий спосіб обидві вони – щасливі. Але чи справді це так? І чи всі бажання й потреби Варі задовольняються її мамою? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 5 випуск від 07.10.2025 на сайті СТБ.

