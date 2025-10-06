Проєкти
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 5 випуск - дивитись онлайн від 06.10.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 5 випуск від 06 жовтня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 06.10.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 5 випуск – дивитись онлайн від 06.10.2025
Супермама Випуск 5 Супермама 10 сезон 5 випуск від 06.10.2025 дивитись онлайн
Випуск 5 | 06.10.2025 | Сезон 10

Цього тижня вперше за 10 сезонів проєкту в запеклий бій за браслет вступає татусь! Чи зможе тато в тренді обійти своїх конкуренток і здобути найбільшу кількість балів? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 5 випуск від 06.10.2025 на сайті СТБ.

Після знайомства всієї четвірки учасників мама-педагогиня Юля вже готова дати відкритий урок із виховання дітей для своїх двох суперниць і одного суперника. 31-річна матуся самостійно виховує доньку Марію, з якою вона повернулася в Україну лише два тижні тому. До цього Юля з дитиною жила у Великобританії, яка надала родині прихисток через повномасштабне вторгнення. Чим відрізняється освіта за кордоном від української? Чому Юля вирішила повернутися на батьківщину, хоч їй добре жилось у Великобританії? І чому Марія згадує про свого біологічного тата зі сльозами на очах? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 5 випуск від 06.10.2025.

