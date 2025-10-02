Супермама 10 сезон 4 випуск – дивитись онлайн від 02.10.2025

Випуск 4 | 02.10.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 4 випуск від 02.10.2025. Героїня цього випуску програми – мама у вільному русі Каріна, яка на перше місце у своєму житті ставить власні амбіції та кар’єру. Чи вдається матусі тримати баланс і приділяти достатньо часу двом дітям? Чому так вийшло, що стосунки із сином у Каріни більш налогоджені, ніж із донькою? Що й досі викликає сльози у маленької дівчинки після вчинку мами декілька років тому? Подробиці – у 4 випуску проєкту Супермама.

За яскравою картинкою ховаються непрості стосунки в родині? Чому тато живе окремо в іншій країні? Чому дівчинка більше довіряє батькові, ніж власній мамі. Чи відкриється Каріна для того, щоб почути правду від своїх суперниць і психолога Дмитра Карпачова івідновити довіру у власній родині? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 4 випуск від 02.10.2025 на сайті СТБ.

