Супермама

Video: Супермама 10 сезон 3 випуск - дивитись онлайн від 01.10.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 3 випуск від 01 жовтня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 01.10.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 3 випуск – дивитись онлайн від 01.10.2025
Супермама Випуск 3 Супермама 10 сезон 3 випуск від 01.10.2025 дивитись онлайн
Випуск 3 | 01.10.2025 | Сезон 10

Як відрізнити здорову турботу про дитину від небезпечної гіперопіки? У всьому розберуться Дмитро Карпачов і мамконтроль! Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 3 випуск від 01.10.2025.

У цьому випуску проєкту Супермама 2025 матусі дізнаються усі сімейні таємниці мами залюбленої дитини Ольги! Шість років тому Оля одружилась зі своїм другим чоловіком Олексієм, а зараз подружжя виховує п’ятирічну доньку Алісу. Учасниця шоу Супермама вважає себе гідною звання найкращої матусі, адже вона присвячує все своє життя дитині й оберігає її від будь-яких небезпек. Але чому Оля настільки сильно тривожиться щодо безпеки й стану Аліси? Чому жінці важко навіть дочекатися малечу із садка, тому вона забирає її всього через кілька годин? І з якої причини Оля тікала з Грузії до України, бо її переслідували? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 3 випуск від 01.10.2025 на сайті СТБ.

