Супермама 10 сезон 3 выпуск — смотреть онлайн от 01.10.2025

Выпуск 3 | 01.10.2025 | Сезон 10

Как отличить здоровую заботу о ребенке от опасной гиперопеки? Во всем разберутся Дмитрий Карпачев и мамконтроль! Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 3 выпуск от 01.10.2025.

В этом выпуске проекта Супермама 2025 мамочки узнают все семейные тайны мамы залюбленного ребенка Ольги! Шесть лет назад Оля вышла замуж за своего второго мужа Алексея, а сейчас супруги воспитывают пятилетнюю дочь Алису. Участница шоу Супермама считает себя достойной звания лучшей мамы, ведь она посвящает всю свою жизнь ребенку и оберегает его от любых опасностей. Но почему Оля настолько сильно тревожится по поводу безопасности и состояния Алисы? Почему женщине трудно даже дождаться малышку из садика, поэтому она забирает ее всего через несколько часов? И по какой причине Оля сбегала из Грузии в Украину, потому что ее преследовали? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 3 выпуск от 01.10.2025 на сайте СТБ.

