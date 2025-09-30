Супермама 10 сезон 2 выпуск — смотреть онлайн от 30.09.2025

Выпуск 2 | 30.09.2025 | Сезон 10

Как мама бизнесмена Аня научила сына зарабатывать? Все ее воспитательные секреты проверит делегация киевских мамочек! Смотрите онлайн проект Супермама10 сезон 2 выпуск от 30.09.2025 на сайте СТБ.

Во 2 выпуске шоу Супермама 10 сезон мамы приедут в гости к Ане, которая воспитывает девятилетнего Евгения. Ане 27 лет, и она считает себя супермамой, ведь сама умеет зарабатывать и учит этому ребенка. Евгений продавал игрушки ручной работы и сахарную вату, благодаря чему самостоятельно заработал карманные деньги. Также участница проекта Супермама гордится самостоятельностью сына, который без сопровождения ходит в школу, гуляет в торговом центре, а также может сам приготовить себе поесть. Но что же на самом деле скрывается за самостоятельностью мальчика? Почему Евгений хочет зарабатывать много денег? И действительно ли мама предала его в прошлом? Узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 2 выпуск от 30.09.2025

