Супермама

Video: Супермама 10 сезон 1 выпуск - смотреть онлайн от 29.09.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 1 выпуск от 29 сентября 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 29.09.2025 на СТБ
Супермама Выпуск 1 Супермама 10 сезон 1 выпуск от 29.09.2025 смотреть онлайн
Выпуск 1 | 29.09.2025 | Сезон 10

Встречайте первый квартет мам юбилейного сезона шоу Супермама! Почему знакомство участниц будет достаточно напряженным? Смотрите онлайн премьеру нового сезона шоу Супермама 10 сезон 1 выпуск от 29.09.2025.

В проекте Супермама четыре мамочки с разными взглядами на жизнь соревнуются в том, кто из них самая лучшая мама. И мы начинаем десятый юбилейный сезон Супермама со знакомства с мамой хоккеиста Лелей! 29-летняя мама вместе с мужем Константином воспитывает восьмилетнего сына Остапа. Леля рассказала, что она стремится вырастить звезду хоккея мирового масштаба. Именно поэтому участница проекта Супермама поддерживает дома строгую дисциплину и посещает с сыном все его тренировки. Но действительно ли Остап хочет быть хоккеистом? Почему Леля так настаивает, чтобы он стал чемпионом? И чего самой маме удалось добиться? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон от 29.09.2025 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Супермама – все выпуски

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

