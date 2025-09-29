Супермама 10 сезон 1 випуск – дивитись онлайн від 29.09.2025

Випуск 1 | 29.09.2025 | Сезон 10

Зустрічайте перший квартет матусь ювілейного сезону шоу Супермама! Чому знайомство учасниць буде досить напруженим? Дивіться онлайн прем’єру нового сезону шоу Супермама 10 сезон 1 випуск від 29.09.2025.

У проєкті Супермама чотири матусі з різними поглядами на життя змагаються в тому, хто з них найкраща мама. І ми починаємо десятий ювілейний сезон Супермама зі знайомства з мамою хокеїста Льолею! 29-річна матуся разом із чоловіком Костянтином виховує восьмирічного сина Остапа. Льоля розповіла, що вона прагне виростити зірку хокею світового масштабу. Саме тому учасниця проєкту Супермама підтримує вдома сувору дисципліну й відвідує із сином усі його тренування. Але чи справді Остап хоче буде хокеїстом? Чому Льоля так наполягає на тому, щоб він став чемпіоном? І чого самій матусі вдалося досягти? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон від 29.09.2025 на сайті СТБ.

