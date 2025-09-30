Супермама 10 сезон 2 випуск – дивитись онлайн від 30.09.2025

Выпуск 2 | 30.09.2025 | Сезон 10

Як мама бізнесмена Аня навчила сина заробляти? Усі її виховні секрети перевірить делегація київських матусь! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 2 випуск від 30.09.2025 на сайті СТБ.

У 2 випуску шоу Супермама 10 сезон матусі завітають у гості до Ані, яка виховує дев’ятирічного Євгенія. Ані 27 років, і вона вважає себе супермамою, адже сама вміє заробляти й навчає цього дитину. Євгеній продавав іграшки ручної роботи й цукрову вату, завдяки чому самостійно заробив кишенькові гроші. Також учасниця проєкту Супермама пишається самостійністю сина, який без супроводу ходить до школи, гуляє в торговому центрі, а також може сам приготувати собі поїсти. Але що ж насправді приховується за самостійністю хлопчика? Чому Євгеній хоче заробляти багато грошей? І чи справді мама зрадила його в минулому? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 2 випуск від 30.09.2025.

