Супермама 10 сезон 4 выпуск — смотреть онлайн от 02.10.2025

Выпуск 4 | 02.10.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 4 выпуск от 02.10.2025. Главная героиня этого выпуска программы – мама в свободном движении Карина, которая на первое место в своей жизни ставит собственные амбиции и карьеру. Удается ли маме держать баланс и уделять достаточно времени двум детям? Почему так сложилось, что отношения с сыном у Карины более налажены, чем с дочерью? Что до сих пор вызывает слёзы у маленькой девочки после поступка мамы несколько лет назад? Подробности – в 4 выпуске проекта Супермама.

За яркой картинкой скрываются непростые отношения в семье. Почему папа живёт отдельно в другой стране? Почему девочка больше доверяет отцу, чем собственной маме? Откроется ли Карина, чтобы услышать правду от своих соперниц и психолога Дмитрия Карпачёва и восстановить доверие в собственной семье? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 4 выпуск от 02.10.2025 на сайте СТБ.

