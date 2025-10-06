Проекты
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 5 выпуск - смотреть онлайн от 06.10.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 5 выпуск от 06 октября 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 06.10.2025 на СТБ
Супермама Выпуск 5 Супермама 10 сезон 5 выпуск от 06.10.2025 смотреть онлайн
Выпуск 5 | 06.10.2025 | Сезон 10

На этой неделе впервые за 10 сезонов проекта в ожесточенный бой за браслет вступает папа! Сможет ли папа в тренде обойти своих конкуренток и получить наибольшее количество баллов? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 5 выпуск от 06.10.2025 на сайте СТБ.

После знакомства всей четверки участников мама-педагог Юля уже готова начать открытый урок по воспитанию детей для своих двух соперниц и одного соперника. 31-летняя мамочка самостоятельно воспитывает дочь Марию, с которой она вернулась в Украину всего две недели назад. До этого Юля с ребенком жила в Великобритании, которая предоставила семье убежище из-за полномасштабного вторжения. Чем отличается образование за границей от украинского? Почему Юля решила вернуться на родину, хотя ей хорошо жилось в Великобритании? И почему Мария вспоминает о своем биологическом папе со слезами на глазах? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 5 выпуск от 06.10.2025.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 4 выпуск от 02.10.2025

