Супермама 10 сезон 31 випуск – дивитись онлайн від 19.11.2025

Випуск 31 | 19.11.2025 | Сезон 10

Карина вже готова доводити суперницям, що їй не потрібен чоловік для повноцінного життя! Чому матуся впевнена, що жінки – найкращі у всьому? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 31 випуск від 19.11.2025.

Мама за повагу до жінок Карина сама виховує п’ятирічного сина Артура, якого вона змалку привчає поважати жінок і бути гідним партнером для своєї майбутньої другої половинки. Пів року тому учасниця шоу Супермама 2025 переїхала із сином до Ужгорода, щоб почати тут нове життя. Матуся працює експерткою з просування в соцмережах і допомагає жінкам просувати особистий бренд. Як їй у цьому допомагає акторська майстерність? Чи справді Карина зцілює свою внутрішню травму завдяки вихованню сина? І до чого може призвести таке виховання? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 31 випуск від 19.11.2025 на сайті СТБ.

