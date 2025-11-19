Проєкти
Супермама

Супермама 10 сезон 31 випуск - дивитись онлайн від 19.11.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 31 випуск від 19 листопада 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 19.11.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 31 випуск – дивитись онлайн від 19.11.2025
Супермама Випуск 31 Супермама 10 сезон 31 випуск від 19.11.2025 дивитись онлайн
Випуск 31 | 19.11.2025 | Сезон 10

Карина вже готова доводити суперницям, що їй не потрібен чоловік для повноцінного життя! Чому матуся впевнена, що жінки – найкращі у всьому? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 31 випуск від 19.11.2025.

Мама за повагу до жінок Карина сама виховує п’ятирічного сина Артура, якого вона змалку привчає поважати жінок і бути гідним партнером для своєї майбутньої другої половинки. Пів року тому учасниця шоу Супермама 2025 переїхала із сином до Ужгорода, щоб почати тут нове життя. Матуся працює експерткою з просування в соцмережах і допомагає жінкам просувати особистий бренд. Як їй у цьому допомагає акторська майстерність? Чи справді Карина зцілює свою внутрішню травму завдяки вихованню сина? І до чого може призвести таке виховання? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 31 випуск від 19.11.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 30 випуск від 18.11.2025

