Супермама 10 сезон 31 выпуск — смотреть онлайн от 19.11.2025

Выпуск 31 | 19.11.2025 | Сезон 10

Карина уже готова доказывать соперницам, что ей не нужен мужчина для полноценной жизни! Почему мамочка уверена, что женщины – лучшие во всем? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 31 выпуск от 19.11.2025.

Мама за уважение к женщинам Карина сама воспитывает пятилетнего сына Артура, которого она с детства приучает уважать женщин и быть достойным партнером для своей будущей второй половинки. Полгода назад участница шоу Супермама 2025 переехала с сыном в Ужгород, чтобы начать здесь новую жизнь. Мама работает экспертом по продвижению в соцсетях и помогает женщинам продвигать личный бренд. Как ей в этом помогает актерское мастерство? Действительно ли Карина исцеляет свою внутреннюю травму благодаря воспитанию сына? И к чему может привести такое воспитание? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 31 выпуск от 19.11.2025 на сайте СТБ.

