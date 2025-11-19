Проекты
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 31 выпуск - смотреть онлайн от 19.11.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 31 выпуск от 19 ноября 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 19.11.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 31 выпуск — смотреть онлайн от 19.11.2025
Супермама Выпуск 31 Супермама 10 сезон 31 выпуск от 19.11.2025 смотреть онлайн
Выпуск 31 | 19.11.2025 | Сезон 10

Карина уже готова доказывать соперницам, что ей не нужен мужчина для полноценной жизни! Почему мамочка уверена, что женщины – лучшие во всем? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 31 выпуск от 19.11.2025.

Мама за уважение к женщинам Карина сама воспитывает пятилетнего сына Артура, которого она с детства приучает уважать женщин и быть достойным партнером для своей будущей второй половинки. Полгода назад участница шоу Супермама 2025 переехала с сыном в Ужгород, чтобы начать здесь новую жизнь. Мама работает экспертом по продвижению в соцсетях и помогает женщинам продвигать личный бренд. Как ей в этом помогает актерское мастерство? Действительно ли Карина исцеляет свою внутреннюю травму благодаря воспитанию сына? И к чему может привести такое воспитание? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 31 выпуск от 19.11.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 30 выпуск от 18.11.2025

