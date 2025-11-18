Супермама 10 сезон 30 випуск – дивитись онлайн від 18.11.2025

Випуск 30 | 18.11.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 30 випуск від 18.11.2025 на сайті СТБ!

Мама-натхненниця Заріна влаштує luxury прийом для суперниць – із атмосферою справжнього люксу, квартирою з розкішним ремонтом і стравами з найкращого ресторану Ужгорода. Та чи завжди життя було таким бентежним? Дізнайтесь у новому випуску!

Учасниця шоу Супермама поділиться історією знайомства з мільйонером із Дубаю, який надсилав гроші на оплату квартири, а також з англійцем, який у підсумку став чоловіком Заріни. Як відреагує чоловік, коли матусі йому скажуть, що Заріна отримувала гроші за спілкування з ним на сайті знайомств? Та що так сильно привабило чоловіка в героїні випуску, що він навіть переїхав до неї в Україну? Всі подробиці дізнаєтеся на шоу Супермама 10 сезон 30 випуск – дивіться онлайн епізод від 18.11.2025 на сайті СТБ.

