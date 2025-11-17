Супермама 10 сезон 29 випуск – дивитись онлайн від 17.11.2025

Выпуск 29 | 17.11.2025 | Сезон 10

Новий тиждень стартує з ужгородської четвірки жінок, кожна з яких має свій характер, свій погляд на виховання дітей і свої правила в домі. Першою на арену виходить мама за контроль Люда – жінка, яка вірить, що її спокій можливий тільки тоді, коли все під пильним наглядом. Її материнство – це постійна тривога та нескінченні перевірки, навіть свого чоловіка. Звідки такая тривожність та які наслідки вона має? Розбиратиметься Дмитро Карпачов у програмі Супермама 10 сезон 29 випуск.

Героїня епізоду Люда не приховує: вона контролює кожен рух доньки й навіть не може розслабитися, коли дитина залишається з власним татом. Як виявилося, жінка й сама була об’єктом гіперктролю свекрухи. У минулому контроль мами чоловіка зруйнував їхню родину. Чи повторюється сценарій зараз? Відповідь дасть новий випуск проєкту СТБ. Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 29 випуск від 17.11.2025 на сайті!

