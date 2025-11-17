Проєкти
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 29 випуск - дивитись онлайн від 17.11.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 29 випуск від 17 листопада 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 17.11.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 29 випуск – дивитись онлайн від 17.11.2025
Супермама 10 сезон 28 випуск від 13.11.2025 дивитись онлайн

Супермама 10 сезон 27 випуск від 12.11.2025 дивитись онлайн

Супермама 10 сезон 26 випуск від 11.11.2025 дивитись онлайн

Супермама 10 сезон 25 випуск від 10.11.2025 дивитись онлайн
Супермама Выпуск 29 Супермама 10 сезон 29 випуск від 17.11.2025 дивитись онлайн
Выпуск 29 | 17.11.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 29 випуск від 17.11.2025 на сайті СТБ!

Новий тиждень стартує з ужгородської четвірки жінок,  кожна з яких має свій характер, свій погляд на виховання дітей і свої правила в домі. Першою на арену виходить мама за контроль Люда – жінка, яка вірить, що її спокій можливий тільки тоді, коли все під пильним наглядом. Її материнство – це постійна тривога та нескінченні перевірки, навіть свого чоловіка. Звідки такая тривожність та які наслідки вона має? Розбиратиметься Дмитро Карпачов у програмі Супермама 10 сезон 29 випуск.

Героїня епізоду Люда не приховує: вона контролює кожен рух доньки й навіть не може розслабитися, коли дитина залишається з власним татом. Як виявилося, жінка й сама була об’єктом гіперктролю свекрухи. У минулому контроль мами чоловіка зруйнував їхню родину. Чи повторюється сценарій зараз? Відповідь дасть новий випуск проєкту СТБ. Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 29 випуск від 17.11.2025 на сайті!

