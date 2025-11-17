Супермама 10 сезон 29 выпуск — смотреть онлайн от 17.11.2025

Выпуск 29 | 17.11.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 29 выпуск от 17.11.2025 на сайте СТБ!

Новая неделя стартует с ужгородской четвёркой женщин, каждая из которых имеет свой характер, свой взгляд на воспитание детей и свои правила в доме. Первой выходит на арену мама за контроль Люда – женщина, которая верит, что её покой возможен лишь тогда, когда все под пристальным наблюдением. Её материнство – это постоянная тревога и бесконечные проверки, даже собственного мужа. Откуда такая тревожность и какие её последствия? Будет разбираться Дмитрий Карпачёв в программе Супермама 10 сезон 29 выпуск.

Героиня эпизода Люда не скрывает: она контролирует каждый шаг дочери и даже не может расслабиться, когда ребёнок остаётся с собственным отцом. Как выяснилось, сама женщина в прошлом была объектом гиперконтроля свекрови. Контроль мамы мужа разрушил их семью. Повторяется ли сценарий сейчас? Ответ даст новый выпуск проекта СТБ. Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 29 выпуск от 17.11.2025 на сайте!

