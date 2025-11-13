Супермама 10 сезон 28 выпуск — смотреть онлайн от 13.11.2025

Выпуск 28 | 13.11.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 28 выпуск от 13.11.2025!

Авторитетная мама Аня – женщина, которая взяла на себя сразу две роли: мамы и папы. Она воспитывает двух дочерей самостоятельно, ведёт собственный туристический бизнес и одновременно контролирует жизнь своих детей. Непоколебимые принципы мамочки – дисциплина, самостоятельность и ответственность. Но жёсткий подход и манера общения с дочерьми все же вызывают непонимание у других мам, особенно когда Аня признаётся, что оставляет маленьких дочерей одних дома. Что по этому поводу скажет Дмитрий Карпачёв? Смотрите в 28 выпуске программы Супермама.

В новом выпуске Супермамы героиня покажет свой внутренний мир без фильтров – от детских воспоминаний о строгом воспитании до откровенной истории с бывшим мужем, ради которого она начала менять себя, чтобы быть похожей на его любовниц. Как криминальное прошлое её партнёра повлияло на жизнь Ани и чем ещё шокирует соперниц мама? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 28 выпуск от 13.11.2025 на сайте СТБ, чтобы узнать подробности.

