Супермама

Супермама 10 сезон 28 выпуск - смотреть онлайн от 13.11.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 28 выпуск от 13 ноября 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 13.11.2025 на СТБ
Супермама Выпуск 28 Супермама 10 сезон 28 выпуск от 13.11.2025 смотреть онлайн
Выпуск 28 | 13.11.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 28 выпуск от 13.11.2025!

Авторитетная мама Аня – женщина, которая взяла на себя сразу две роли: мамы и папы. Она воспитывает двух дочерей самостоятельно, ведёт собственный туристический бизнес и одновременно контролирует жизнь своих детей. Непоколебимые принципы мамочки – дисциплина, самостоятельность и ответственность. Но жёсткий подход и манера общения с дочерьми все же вызывают непонимание у других мам, особенно когда Аня признаётся, что оставляет маленьких дочерей одних дома. Что по этому поводу скажет Дмитрий Карпачёв? Смотрите в 28 выпуске программы Супермама.

В новом выпуске Супермамы героиня покажет свой внутренний мир без фильтров – от детских воспоминаний о строгом воспитании до откровенной истории с бывшим мужем, ради которого она начала менять себя, чтобы быть похожей на его любовниц. Как криминальное прошлое её партнёра повлияло на жизнь Ани и чем ещё шокирует соперниц мама? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 28 выпуск от 13.11.2025 на сайте СТБ, чтобы узнать подробности.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 27 выпуск от 12.11.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

