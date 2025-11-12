Супермама 10 сезон 27 выпуск — смотреть онлайн от 12.11.2025

Выпуск 27 | 12.11.2025 | Сезон 10

Как выглядит жизнь в семье двух культур? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 27 выпуск от 12.11.2025 на сайте СТБ.

Мама двух культур Мари открыла дверь своего дома, чтобы рассказать соперницам всю правду о своей интернациональной семье. Вместе с мужем-иорданцем участница шоу Супермама 2025 воспитывает трехлетнюю дочь Софию. Женщина много времени и внимания уделяет развитию ребенка и строго соблюдает порядок дня. Также родители разговаривают с Софией на двух языках: мама – на украинском, а папа – на английском. Мама двух культур уверена, что она заслуживает звания супермамы, ведь вся ее жизнь крутится вокруг ребенка. Согласятся ли с этим соперницы? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 27 выпуск от 12.11.2025.

