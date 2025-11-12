Проекты
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 27 выпуск - смотреть онлайн от 12.11.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 27 выпуск от 12 ноября 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 12.11.2025 на СТБ
Супермама Выпуск 27 Супермама 10 сезон 27 выпуск от 12.11.2025 смотреть онлайн
Выпуск 27 | 12.11.2025 | Сезон 10

Как выглядит жизнь в семье двух культур? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 27 выпуск от 12.11.2025 на сайте СТБ.

Мама двух культур Мари открыла дверь своего дома, чтобы рассказать соперницам всю правду о своей интернациональной семье. Вместе с мужем-иорданцем участница шоу Супермама 2025 воспитывает трехлетнюю дочь Софию. Женщина много времени и внимания уделяет развитию ребенка и строго соблюдает порядок дня. Также родители разговаривают с Софией на двух языках: мама – на украинском, а папа – на английском. Мама двух культур уверена, что она заслуживает звания супермамы, ведь вся ее жизнь крутится вокруг ребенка. Согласятся ли с этим соперницы? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 27 выпуск от 12.11.2025.

