Супермама

Video: Супермама 10 сезон 27 випуск - дивитись онлайн від 12.11.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 27 випуск від 12 листопада 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 12.11.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 27 випуск – дивитись онлайн від 12.11.2025
Супермама Випуск 27 Супермама 10 сезон 27 випуск від 12.11.2025 дивитись онлайн
Випуск 27 | 12.11.2025 | Сезон 10

Як виглядає життя в родині двох культур? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 27 випуск від 12.11.2025 на сайті СТБ.

Мама двох культур Марі відчинила двері свого дому, щоб розповісти суперницям усю правду про свою інтернаціональну родину. Разом із чоловіком-йорданцем учасниця шоу Супермама 2025 виховує трирічну доньку Софію. Жінка багато часу й уваги приділяє розвитку дитини й суворо дотримується розпорядку дня. Також батьки розмовляють із Софією двома мовами: мама – українською, а тато – англійською. Мама двох культур впевнена, що вона заслуговує звання супермами, адже все її життя крутиться навколо дитини. Чи погодяться із цим суперниці? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 27 випуск від 12.11.2025.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 26 випуск від 10.11.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

