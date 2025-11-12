Супермама 10 сезон 27 випуск – дивитись онлайн від 12.11.2025

Випуск 27 | 12.11.2025 | Сезон 10

Як виглядає життя в родині двох культур? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 27 випуск від 12.11.2025 на сайті СТБ.

Мама двох культур Марі відчинила двері свого дому, щоб розповісти суперницям усю правду про свою інтернаціональну родину. Разом із чоловіком-йорданцем учасниця шоу Супермама 2025 виховує трирічну доньку Софію. Жінка багато часу й уваги приділяє розвитку дитини й суворо дотримується розпорядку дня. Також батьки розмовляють із Софією двома мовами: мама – українською, а тато – англійською. Мама двох культур впевнена, що вона заслуговує звання супермами, адже все її життя крутиться навколо дитини. Чи погодяться із цим суперниці? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 27 випуск від 12.11.2025.

