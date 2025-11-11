Супермама 10 сезон 26 випуск – дивитись онлайн від 11.11.2025

Випуск 26 | 11.11.2025 | Сезон 10

Готові дізнатися всі таємниці неформального життя мами-готки Діанори? Тоді дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 26 випуск від 11.11.2025.

Готична мама Діанора вже готова зруйнувати будь-які стереотипи суперниць щодо життя неформалів! Учасниця шоу Супермама 2025 поділилася, що зазвичай неформалів вважають сатаністами або наркозалежними. Проте вона хоче довести, що родини неформалів і їхні діти – такі ж нормальні, як і інші. У свої 24 роки Діанора виховує сина Леона, якому нічого не забороняє. Хлопчик може малювати по стінах, ламати іграшки, носити чорний одяг і мати довге волосся, якщо цього захоче. Але чи справді трирічний хлопчик із власної волі вибирає неформальний стиль? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 26 випуск від 11.11.2025 на сайті СТБ.

