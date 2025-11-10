Супермама 10 сезон 25 випуск – дивитись онлайн від 10.11.2025

Випуск 25 | 10.11.2025 | Сезон 10

Чотири дивовижні матусі з Києва вже готові боротися за звання найкращої! Як пройде їхнє знайомство? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 25 випуск від 10.11.2025 на сайті СТБ!

Першою розповість про своє життя мама-вовчиця Марина – бізнес-леді й мама трьох дітей, яких вона навчає жити по-преміальному. Учасниця шоу Супермама 2025 розповіла, що вона завжди обирає речі й розваги преміум-класу, особливо якщо це стосується мандрівок. Щоб заробляти достатньо коштів на такий спосіб життя, Марина працює в мережевому бізнесі. Але чи достатньо дітям мами-вовчиці її уваги, якщо жінка постійно працює? Яку приголомшливу правду про Марину дізнаються конкурентки? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 25 випуск від 10.11.2025.

