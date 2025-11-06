Супермама 10 сезон 24 випуск – дивитись онлайн від 06.11.2025

Випуск 24 | 06.11.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 24 випуск від 06.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся про способи виховання мами за планом Наді, яка готова впустити суперниць не лише у свій дім, а й у своє життя, щоб показати, як живе її родина.

Надія працює коучем і переконана, що вміє вести людей до правильного життя. Але суперниць її наставницький тон не надихає, а дратує – атмосфера загострюється і деякі матусі навіть хочуть піти раніше. Що саме викличе такий шквал обурення? Покаже 24 випуск проєкту Супермама.

Родина Надії живе за православними цінностями й суворим графіком для всіх членів родини. Надя знає, що найкраще їсти її дітям, як проводити час і навіть у що вірити. За невиконання обов’язків – «штраф»: дієта. Чому син Наді боїться висловити власну думку і як інші учасниці поставляться до залякувань ременем? Дивіться Супермама 10 сезон 24 випуск – і дізнайтеся, хто звинуватить Надю в диктатурі і чи вистоїть вона перед критикою мам-контроля.

