Супермама 10 сезон 24 выпуск — смотреть онлайн от 06.11.2025

Выпуск 24 | 06.11.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 24 выпуск от 06.11.2025 на сайте СТБ и узнайте о методах воспитания мамы по плану Нади, которая готова впустить соперниц не только в свой дом, но и в свою жизнь, чтобы показать, как живёт её семья.

Надежда работает коучем и убеждена, что умеет вести людей к правильной жизни. Но её наставнический тон не вдохновляет соперниц, а раздражает – атмосфера накаляется и некоторые мамы даже хотят уйти раньше. Что именно вызовет такой шквал возмущения? Покажет 24 выпуск проекта Супермама.

Семья Надежды живёт согласно православным ценностям и строгому графику для всех членов семьи. Надя знает, что лучше есть её детям, как проводить время и даже во что верить. За невыполнение обязанностей – «штраф»: диета. Почему сын Нади боится высказать собственное мнение и как другие участницы отнесутся к запугиванию ремнём? Смотрите Супермама 10 сезон 24 выпуск – и узнайте, кто обвинит Надю в диктатуре и сможет ли она устоять перед критикой мам-контроля.

