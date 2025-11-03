Супермама 10 сезон 21 выпуск — смотреть онлайн от 03.11.2025

Выпуск 21 | 03.11.2025 | Сезон 10

Готовы увидеть борьбу новой четверки киевских мам? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 21 выпуск от 03.11.2025, чтобы познакомиться с мамой-бриллиантом Дашей и ее конкурентками.

Первой погрузит соперниц в свою блестящую и роскошную жизнь 25-летняя мамочка Даша. Мама-бриллиант имеет свой бизнес в элитном районе Киева, а также сама воспитывает шестимесячного сына Давида. Даша призналась, что друзья часто называют ее тревожной матерью. Однако участница шоу Супермама 2025 считает это не психическим нарушением, а настоящим преимуществом, которое позволяет ей лучше заботиться о своем малыше. Но согласятся ли с этим ее соперницы? Как мама уже в 6 месяца заряжает Давида на успех? И почему она решила на всю страну опозорить своего бывшего? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 21 выпуск от 03.11.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 20 выпуск от 30.10.2025