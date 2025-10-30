Проекты
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 20 выпуск - смотреть онлайн от 30.10.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 20 выпуск от 30 октября 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 30.10.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 20 выпуск от 30.10.2025 смотреть онлайн
Випуск 20 | 30.10.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 20 выпуск от 30.10.2025!

Мама, которая всегда учится, Аня уверена, что процесс обучения мамы в вопросах воспитания ребёнка не имеет границ. Каждый день она узнаёт что-то новое о развитии, читает книги, посещает лекции и консультируется с психологом, чтобы быть лучшей мамой для своей дочери. Мама хочет понять поведение абсолютно всех членов семьи, поэтому даже записалась к собачьему психологу, чтобы лучше понять эмоции своего питомца. Не покажется ли мамам чрезмерным осознанный подход Ани? И заметит ли мам-контроль результат её неустанного саморазвития? Чтобы узнать, смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 20 выпуск от 30.10.2025 на сайте СТБ.

