Супермама 10 сезон 20 выпуск — смотреть онлайн от 30.10.2025

Випуск 20 | 30.10.2025 | Сезон 10

Мама, которая всегда учится, Аня уверена, что процесс обучения мамы в вопросах воспитания ребёнка не имеет границ. Каждый день она узнаёт что-то новое о развитии, читает книги, посещает лекции и консультируется с психологом, чтобы быть лучшей мамой для своей дочери. Мама хочет понять поведение абсолютно всех членов семьи, поэтому даже записалась к собачьему психологу, чтобы лучше понять эмоции своего питомца. Не покажется ли мамам чрезмерным осознанный подход Ани? И заметит ли мам-контроль результат её неустанного саморазвития? Чтобы узнать, смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 20 выпуск от 30.10.2025 на сайте СТБ.

