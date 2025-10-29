Супермама 10 сезон 19 выпуск — смотреть онлайн от 29.10.2025

Выпуск 19 | 29.10.2025 | Сезон 10

Молодежная мама Галя врывается на ринг, чтобы доказать соперницам, что возраст – это только цифры! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 19 выпуск от 29.10.2025, чтобы узнать, как мамочки оценят молодежный стиль жизни Галины.

Галине 52 года, но она чувствует себя восемнадцатилетней. Мама вместе с мужем воспитывает тринадцатилетнего сына Богдана, с которым легко находит общий язык. Участница шоу Супермама 2025 уверена, что сын ею гордится, ведь она активно занимается спортом, снимается в кино и знает все молодежные тренды, чтобы общаться с ним на одном языке. Но действительно ли Галя настолько современна, насколько она всем рассказывает? Почему творческой мамочке не удалось осуществить большинство своих мечтаний? И почему ее метод выбора спутника жизни шокирует соперниц? Узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 19 выпуск от 29.10.2025 на сайте СТБ.

