Супермама 10 сезон 18 выпуск — смотреть онлайн от 28.10.2025

Выпуск 18 | 28.10.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 18 выпуск от 28.10.2025 и узнайте историю жизни сильной женщины и мамы, которая не сломалась ни перед болезнями, ни перед жизненными потерями.

Сегодня Елена – железная бизнес-леди, которая создала себя заново после того, как пережила бесплодие, потерю близкого человека и борьбу с онкологией. Сейчас женщина воспитывает двух родных детей и взяла под опеку племянницу после смерти её матери. Когда героиня 18 выпуска рассказывала историю своей жизни, ни одна из мам не смогла сдержать эмоций…

Узнайте, кто поддерживал Елену, когда жизнь рушилась у неё на глазах. Кто помогал подняться, когда казалось, что сил больше нет, и как благодаря этой опоре она выстояла в борьбе за жизнь! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 18 выпуск от 28.10.2025 на сайте СТБ.

