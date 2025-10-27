Проекты
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 17 выпуск - смотреть онлайн от 27.10.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 17 выпуск от 27 октября 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 27.10.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 17 выпуск — смотреть онлайн от 27.10.2025
Супермама Выпуск 17 Супермама 10 сезон 17 выпуск от 27.10.2025 смотреть онлайн
Выпуск 17 | 27.10.2025 | Сезон 10

Четыре мамочки из Киева уже готовы бороться за звание супермамы! Как пройдет первая встреча соперниц? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 17 выпуск от 27.10.2025.

Первой на этой неделе расскажет о своей жизни мама в удовольствие Юля. Участница шоу Супермама 2025 работает таргетологом, ведь удаленная работа позволяет ей работать столько, сколько она захочет. Юля привыкла жить себе в удовольствие и охотно учит этому свою семилетнюю дочь Софию. Девочка пользуется  косметикой для взрослых, наращивает себе волосы и имеет большой гардероб. Действительно ли София растет счастливым ребенком? Почему в элитной школе ее обижают, а мама это игнорирует? Какие замечания Юлии доводят Софию до слез? И какие собственные комплексы мамочка навязывает девочке? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 17 выпуск от 27.10.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 16 выпуск от 23.10.2025

