Супермама 10 сезон 17 выпуск — смотреть онлайн от 27.10.2025

Выпуск 17 | 27.10.2025 | Сезон 10

Четыре мамочки из Киева уже готовы бороться за звание супермамы! Как пройдет первая встреча соперниц? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 17 выпуск от 27.10.2025.

Первой на этой неделе расскажет о своей жизни мама в удовольствие Юля. Участница шоу Супермама 2025 работает таргетологом, ведь удаленная работа позволяет ей работать столько, сколько она захочет. Юля привыкла жить себе в удовольствие и охотно учит этому свою семилетнюю дочь Софию. Девочка пользуется косметикой для взрослых, наращивает себе волосы и имеет большой гардероб. Действительно ли София растет счастливым ребенком? Почему в элитной школе ее обижают, а мама это игнорирует? Какие замечания Юлии доводят Софию до слез? И какие собственные комплексы мамочка навязывает девочке? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 17 выпуск от 27.10.2025 на сайте СТБ.

