Супермама

Video: Супермама 10 сезон 16 выпуск - смотреть онлайн от 23.10.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 16 выпуск от 23 октября 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 23.10.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 16 выпуск — смотреть онлайн от 23.10.2025
Супермама Выпуск 16 Супермама 10 сезон 16 выпуск от 23.10.2025 смотреть онлайн
Выпуск 16 | 23.10.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 16 выпуск от 23.10.2025!

Мама за творческое развитие Настя верит, что талант ребёнка нужно поддерживать с раннего возраста. Её дочь занимается музыкой и балетом, а сама Настя – преподаватель музыки, композитор и руководитель фольклорного ансамбля. Получит ли она высокую оценку от соперниц за самореализацию? Покажет 16 выпуск проекта Супермама.

В семье Насти именно она зарабатывает больше, чем муж. Женщина уверена: финансы не выполняют главную роль в семье, ведь партнёрство – это любовь и взаимное уважение. Однако для других мам такая модель ведения семейного бюджета окажется непривычной. За ужином, где будет присутствовать муж, они обсудят этот вопрос. Смущает ли супруга Насти его доход? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 16 выпуск от 23.10.2025 на сайте СТБ, чтобы узнать все ответы.

