Супермама

Video: Супермама 10 сезон 16 випуск - дивитись онлайн від 23.10.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 16 випуск від 23 жовтня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 23.10.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 16 випуск – дивитись онлайн від 23.10.2025
Супермама Випуск 16 Супермама 10 сезон 16 випуск від 23.10.2025 дивитись онлайн
Випуск 16 | 23.10.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 16 випуск від 23.10.2025!

Мама за творчий розвиток Настя вірить, що талант дитини потрібно підтримувати з раннього віку. Її донька займається музикою та балетом, а сама Настя – викладачка музики, композиторка і керівниця фольклорного ансамблю. Чи отримає вона високий бал від конкуренток за самореалізацію? Покаже 16 випуск проєкту Супермама.

У родині Насті саме вона заробляє більше, ніж чоловік. Жінка впевнена: фінанси не виконують головну роль у сім’ї, адже партнерство – це любов і взаємоповага. Проте для інших матусь ця модель ведення сімейного бюджету виявиться незвичною. На вечері, де буде присутній чоловік, вони обговорять це питання. Чи не бентежить половинку Насті його дохід? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 16 випуск від 23.10.2025 на сайті СТБ, щоб дізнатися всі відповіді.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 15 випуск від 22.10.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

