Супермама 10 сезон 16 випуск – дивитись онлайн від 23.10.2025

Випуск 16 | 23.10.2025 | Сезон 10

Мама за творчий розвиток Настя вірить, що талант дитини потрібно підтримувати з раннього віку. Її донька займається музикою та балетом, а сама Настя – викладачка музики, композиторка і керівниця фольклорного ансамблю. Чи отримає вона високий бал від конкуренток за самореалізацію? Покаже 16 випуск проєкту Супермама.

У родині Насті саме вона заробляє більше, ніж чоловік. Жінка впевнена: фінанси не виконують головну роль у сім’ї, адже партнерство – це любов і взаємоповага. Проте для інших матусь ця модель ведення сімейного бюджету виявиться незвичною. На вечері, де буде присутній чоловік, вони обговорять це питання. Чи не бентежить половинку Насті його дохід? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 16 випуск від 23.10.2025 на сайті СТБ, щоб дізнатися всі відповіді.

