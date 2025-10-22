Супермама 10 сезон 15 выпуск — смотреть онлайн от 22.10.2025

Выпуск 15 | 22.10.2025 | Сезон 10

Встречайте маму Амину, которая строит счастливые отношения с любимой, вопреки любым стереотипам! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 15 выпуск от 22.10.2025 на сайте СТБ.

В свои 20 лет Амина развивает собственный бизнес, кайфует от отношений со своей партнершей Милой и воспитывает вместе с ней ее дочь Амелию. В реалити Супермама 2025 Амина рассказала, что она стала второй мамой для девочки-подростка, а также очень легко находит с ней общий язык из-за небольшой разницы в возрасте. Но соперницы усомнились в том, можно ли называть Амину мамой для Амелии. Действительно ли она ее воспитывает? Как это проявляется? И как две мамочки распределяют свои обязанности по воспитанию и хозяйственности? Не пропустите самое интересное! Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 15 выпуск от 22.10.2025.

