Супермама 10 сезон 15 випуск – дивитись онлайн від 22.10.2025

Випуск 15 | 22.10.2025 | Сезон 10

Зустрічайте матусю Аміну, яка будує щасливі стосунки з коханою, всупереч будь-яким стереотипам! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 15 випуск від 22.10.2025 на сайті СТБ.

У свої 20 років Аміна розвиває власний бізнес, кайфує від стосунків зі своєю партнеркою Мілою й виховує разом із нею її доньку Амелію. У реаліті Супермама 2025 Аміна розповіла, що вона стала другою мамою для дівчинки-підлітка, а також дуже легко знаходить із нею спільну мову через невелику різницю у віці. Проте суперниці засумнівалися в тому, чи справді можна називати Аміну мамою для Амелії. Чи справді вона її виховує? Як це проявляється? І як дві матусі розподіляють свої обов’язки щодо виховання й хазяйновитості? Не пропустіть найцікавіше! Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 15 випуск від 22.10.2025.

