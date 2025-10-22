Проєкти
Супермама

Супермама 10 сезон 15 випуск - дивитись онлайн від 22.10.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 15 випуск від 22 жовтня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 22.10.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 15 випуск від 22.10.2025 дивитись онлайн
Випуск 15 | 22.10.2025 | Сезон 10

Зустрічайте матусю Аміну, яка будує щасливі стосунки з коханою, всупереч будь-яким стереотипам! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 15 випуск від 22.10.2025 на сайті СТБ.

У свої 20 років Аміна розвиває власний бізнес, кайфує від стосунків зі своєю партнеркою Мілою й виховує разом із нею її доньку Амелію. У реаліті Супермама 2025 Аміна розповіла, що вона стала другою мамою для дівчинки-підлітка, а також дуже легко знаходить із нею спільну мову через невелику різницю у віці. Проте суперниці засумнівалися в тому, чи справді можна називати Аміну мамою для Амелії. Чи справді вона її виховує? Як це проявляється? І як дві матусі розподіляють свої обов’язки щодо виховання й хазяйновитості? Не пропустіть найцікавіше! Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 15 випуск від 22.10.2025.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 14 випуск від 21.10.2025

