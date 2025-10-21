Супермама 10 сезон 14 выпуск — смотреть онлайн от 21.10.2025

Выпуск 14 | 21.10.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 14 выпуск от 21.10.2025!

В новом выпуске реалити главной героиней станет свободная мама Алекса, которая воспитывает полуторагодовалого сына без запретов. Женщина уверена, что главное в материнстве – любовь и свобода. Но почему соперницы посчитают ее методы воспитания слишком мягкими и увидят в этом вседозволенность? Узнайте в 14 выпуске проекта Супермама – смотрите новый выпуск на сайте СТБ!

Наиболее шокирующими станут воспоминания Алексы о ее первых отношениях в 14 лет с парнем, который был старше на 10 лет и втянул девушку в опасный опыт. Смотрите Супермама 10 сезон 14 выпуск онлайн на сайте СТБ и услышьте впечатляющую историю Алексы о злоупотреблении доверием юной девочки.

