Супермама

Video: Супермама 10 сезон 13 выпуск - смотреть онлайн от 20.10.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 13 выпуск от 20 октября 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 20.10.2025 на СТБ
Супермама Выпуск 13 Супермама 10 сезон 13 выпуск от 20.10.2025 смотреть онлайн
Выпуск 13 | 20.10.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 13 выпуск от 20.10.2025!

В новом выпуске Супермама 10 сезон зрители познакомятся с Анжеликой – мамой за раннюю сепарацию из Киева, которая вместе с мужем воспитывает трёх дочерей. Анжелика уверена, что у них растут будущие чемпионки, и всячески поддерживает их спортивный интерес. Старшая дочь уже стала самой молодой черлидершей Украины, а сама Анжелика убеждена: привитие дисциплины и самостоятельности с малых лет и есть формула успеха.

Психолог проекта Дмитрий Карпачёв объяснит, как ранняя сепарация влияет на детей и что стоит учитывать родителям. Почему не следует забывать и об эмоциональной сепарации детей? Смотрите 13 выпуск Супермама 10 сезон от 20.10.2025 на сайте СТБ и узнайте, как сочетаются дисциплина, спорт и самостоятельность в семье Анжелики.

