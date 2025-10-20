Супермама 10 сезон 13 выпуск — смотреть онлайн от 20.10.2025

Выпуск 13 | 20.10.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 13 выпуск от 20.10.2025!

В новом выпуске Супермама 10 сезон зрители познакомятся с Анжеликой – мамой за раннюю сепарацию из Киева, которая вместе с мужем воспитывает трёх дочерей. Анжелика уверена, что у них растут будущие чемпионки, и всячески поддерживает их спортивный интерес. Старшая дочь уже стала самой молодой черлидершей Украины, а сама Анжелика убеждена: привитие дисциплины и самостоятельности с малых лет и есть формула успеха.

Психолог проекта Дмитрий Карпачёв объяснит, как ранняя сепарация влияет на детей и что стоит учитывать родителям. Почему не следует забывать и об эмоциональной сепарации детей? Смотрите 13 выпуск Супермама 10 сезон от 20.10.2025 на сайте СТБ и узнайте, как сочетаются дисциплина, спорт и самостоятельность в семье Анжелики.

