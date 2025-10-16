Супермама 10 сезон 12 выпуск — смотреть онлайн от 16.10.2025

Выпуск 12 | 16.10.2025 | Сезон 10

В новом выпуске шоу СТБ зрители познакомятся с мамой-доброй феей Ангелиной. Она стала мамой в 15 лет и пережила тяжёлые отношения с мужчиной и отцом ребёнка, который издевался над ней. Позже, с помощью родителей, женщина воспитала дочь и пообещала себе: со следующим ребёнком она наверстает всё то, чего не смогла дать первому. Но почему соперницы Ангелины не увидели этих усилий? И какие оценки за воспитание детей получит героиня этого эпизода? Покажет 12 выпуск Супермама 10 сезон.

В финале недели зрителей ждёт настоящая драма: оглашение оценок, неожиданные споры и эмоции с градусом. Кто получит самые высокие баллы, а кто окажется на последнем месте в списке? Кому Дмитрий Карпачёв отдаст свои 10 баллов и поможет ли это выйти в лидеры и получить победу в шоу Супермама 10 сезон? Смотрите онлайн 12 выпуск от 16.10.2025 на сайте СТБ.

