Супермама

Video: Супермама 10 сезон 12 выпуск - смотреть онлайн от 16.10.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 12 выпуск от 16 октября 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 16.10.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 12 выпуск — смотреть онлайн от 16.10.2025
Супермама Выпуск 12 Супермама 10 сезон 12 выпуск от 16.10.2025 смотреть онлайн
Выпуск 12 | 16.10.2025 | Сезон 10

В новом выпуске шоу СТБ зрители познакомятся с мамой-доброй феей Ангелиной. Она стала мамой в 15 лет и пережила тяжёлые отношения с мужчиной и отцом ребёнка, который издевался над ней. Позже, с помощью родителей, женщина воспитала дочь и пообещала себе: со следующим ребёнком она наверстает всё то, чего не смогла дать первому. Но почему соперницы Ангелины не увидели этих усилий? И какие оценки за воспитание детей получит героиня этого эпизода? Покажет 12 выпуск Супермама 10 сезон.

В финале недели зрителей ждёт настоящая драма: оглашение оценок, неожиданные споры и эмоции с градусом. Кто получит самые высокие баллы, а кто окажется на последнем месте в списке? Кому Дмитрий Карпачёв отдаст свои 10 баллов и поможет ли это выйти в лидеры и получить победу в шоу Супермама 10 сезон? Смотрите онлайн 12 выпуск от 16.10.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 11 выпуск от 15.10.2025

