Супермама 10 сезон 12 випуск – дивитись онлайн від 16.10.2025

Випуск 12 | 16.10.2025 | Сезон 10

У новому випуску шоу СТБ глядачі познайомляться з мамою-доброю феєю Ангеліною. Вона стала мамою у 15 років і пережила стресові стосунки із чоловіком і батьком дитини, який знущався над жінкою. Згодом за допомоги батьків жінка виховала доньку та пообіцяла собі: з наступною дитиною вона надолужить все те, чого не могла дати першій дитині. Та чому суперниці Ангеліни не побачили цих дій? Які оцінки за виховання дітей отримає героїня цього епізоду? Покаже 12 випуск Супермама 10 сезон.

На фіналі тижня глядачів чекає справжня драма: розкриття оцінок, несподівані суперечки та емоції з градусом. Хто отримає найвищі бали, а хто опиниться на останньому місці в списку? Кому Дмитро Карпачов віддасть свої 10 балів та чи допоможе це вибитись у лідери й отримати перемогу в шоу Супермама 10 сезон? Дивіться онлайн 12 випуск від 16.10.2025 на сайті СТБ.

