Супермама

Video: Супермама 10 сезон 12 випуск - дивитись онлайн від 16.10.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 12 випуск від 16 жовтня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 16.10.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 12 випуск – дивитись онлайн від 16.10.2025
Супермама Випуск 12 Супермама 10 сезон 12 випуск від 16.10.2025 дивитись онлайн
Випуск 12 | 16.10.2025 | Сезон 10

У новому випуску шоу СТБ глядачі познайомляться з мамою-доброю феєю Ангеліною. Вона стала мамою у 15 років і пережила стресові стосунки із чоловіком і батьком дитини, який знущався над жінкою. Згодом за допомоги батьків жінка виховала доньку та пообіцяла собі: з наступною дитиною вона надолужить все те, чого не могла дати першій дитині. Та чому суперниці Ангеліни не побачили цих дій? Які оцінки за виховання дітей отримає героїня цього епізоду? Покаже 12 випуск Супермама 10 сезон.

На фіналі тижня глядачів чекає справжня драма: розкриття оцінок, несподівані суперечки та емоції з градусом. Хто отримає найвищі бали, а хто опиниться на останньому місці в списку? Кому Дмитро Карпачов віддасть свої 10 балів та чи допоможе це вибитись у лідери й отримати перемогу в шоу Супермама 10 сезон? Дивіться онлайн 12 випуск від 16.10.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 11 випуск від 15.10.2025

