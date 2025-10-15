Супермама 10 сезон 11 випуск – дивитись онлайн від 15.10.2025

Випуск 11 | 15.10.2025 | Сезон 10

Чи справді виховання за графіком виховує в дітей цілеспрямованість, а не обмежує їх? Перевіримо разом, адже мамконтроль уже вирушає на ревізію до режимної мами Інесси! Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 11 випуск від 15.10.2025.

Режимній мамі Інессі 33 роки, і вона разом із 24-літнім чоловіком виховує двох дітей: восьмирічну Олю й семимісячного Давида. Учасниця проєкту Супермама 2025 вважає, що дисципліна є справжньою силою, яка приводить людей до успіху. Саме тому вся її родина живе за чітким графіком. Маленький Давид їсть і гуляє в чітко визначені години, старша донька Ольга навчається й відвідує тренування з повітряної гімнастики, а сама Інесса встигає бути мамою, дружиною й кар’єристкою. Але чи справді в цій родині все настільки ідеально? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 11 випуск від 15.10.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 10 випуск від 14.10.2025