Супермама 10 сезон 10 випуск – дивитись онлайн від 14.10.2025

Випуск 10 | 14.10.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн на сайті СТБ сімейне реаліті Супермама 10 сезон 10 випуск від 14.10.2025 – познайомтеся з органічною мамою Катей, яка виховує свою донечку в гармонії із собою та природою

Героїня випуску загартовує доньку із самого малечку. Трьохрічна Мія робить водні процедури з льодяною водою, гуляє босоніж, навіть коли на вулиці прохолодно, і разом з мамою дотримується вегетаріанства. Як до такого поставляться матусі? Дізнайтеся після перегляду 10 випуску реаліті шоу Супермама 10 сезон.

Катя заявила, що вірить в потойбічні сили та має екстрасенсорні здібності. За яких обставин вона побачила духа та невже справді може прогнозувати майбутнє? Не менш суперниць здивувала новина про те, що в її домі живе домовий, якого гості обов’язково мають задобрити смаколиками. Як домовий повпливав, щоб Катя стала вегетеріанкою? Та якими ще вражаючими подробицями життя поділиться матуся із суперницями? Відповіді дасть проєкт СТБ Супермама 10 сезон 10 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 9 випуск від 13.10.2025