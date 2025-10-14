Супермама 10 сезон 10 выпуск — смотреть онлайн от 14.10.2025

Выпуск 10 | 14.10.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн на сайте СТБ семейное реалити Супермама 10 сезон 10 выпуск от 14.10.2025 – познакомьтесь с органической мамой Катей, которая воспитывает свою дочку в гармонии с собой и природой.

Героиня выпуска закаляет дочь с самого детства. Трёхлетняя Мия делает водные процедуры с ледяной водой, гуляет босиком даже в прохладную погоду и вместе с мамой придерживается вегетарианства. Как к этому отнесутся мамы? Узнайте после просмотра 10 выпуска реалити-шоу Супермама 10 сезон.

Катя заявила, что верит в потусторонние силы и обладает экстрасенсорными способностями. При каких обстоятельствах она увидела духа и неужели действительно может предсказывать будущее? Не меньше соперниц удивила новость о том, что в её доме живёт домовой, которого гости обязательно должны задобрить вкусностями. Как домовой повлиял на то, что Катя стала вегетарианкой? И какими ещё впечатляющими подробностями жизни поделится мама с соперницами? Ответы даст проект СТБ Супермама 10 сезон 10 выпуск.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 9 выпуск от 13.10.2025