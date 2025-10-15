Супермама 10 сезон 11 выпуск — смотреть онлайн от 15.10.2025

Выпуск 11 | 15.10.2025 | Сезон 10

Правда ли, что воспитание по графику воспитывает у детей целеустремленность, а не ограничивает их? Проверим вместе, ведь мамконтроль уже отправляется на ревизию к режимной маме Инессе! Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 11 выпуск от 15.10.2025.

Режимной маме Инессе 33 года, и она вместе с 24-летним мужем воспитывает двоих детей: восьмилетнюю Олю и семимесячного Давида. Участница проекта Супермама 2025 считает, что дисциплина является настоящей силой, которая приводит людей к успеху. Именно поэтому вся ее семья живет по четкому графику. Маленький Давид ест и гуляет в четко определенные часы, старшая дочь Оля учится и посещает тренировки по воздушной гимнастике, а сама Инесса успевает быть мамой, женой и карьеристкой. Но действительно ли в этой семье все настолько идеально? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 11 выпуск от 15.10.2025 на сайте СТБ.

