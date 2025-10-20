Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 13 випуск - дивитись онлайн від 20.10.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 13 випуск від 20 жовтня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 20.10.2025 на СТБ
Дивіться також
Супермама 10 сезон 13 випуск – дивитись онлайн від 20.10.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 12 випуск від 16.10.2025 дивитись онлайн

 Супермама 10 сезон 13 випуск – дивитись онлайн від 20.10.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 11 випуск від 15.10.2025 дивитись онлайн

 Супермама 10 сезон 13 випуск – дивитись онлайн від 20.10.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 10 випуск від 14.10.2025 дивитись онлайн

 Супермама 10 сезон 13 випуск – дивитись онлайн від 20.10.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 9 випуск від 13.10.2025 дивитись онлайн
Супермама Випуск 13 Супермама 10 сезон 13 випуск від 20.10.2025 дивитись онлайн
Випуск 13 | 20.10.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 13 випуск від 20.10.2025!

У новому випуску Супермама 10 сезон глядачі познайомляться з Анжелікою – мамою за ранню сепарацію з Києва, яка із чоловіком виховує трьох доньок. Анжеліка впевнена, що в них зростають майбутні чемпіонки, і всіляко підтримують їхній спортивний інтерес. Старша донька вже навіть стала наймолодшою черлідеркою України, а сама Анжеліка переконана: прищеплення дисципліни та самостійності  змалку і є формулою успіху.

Психолог проєкту Дмитро Карпачов пояснить, як рання сепарація впливає на дітей і що варто враховувати батькам. Чому не слід забувати й про емоційну сепарацію дітей? Дивіться 13 випуск Супермама 10 сезон від 20.10.2025 на сайті СТБ і дізнайтеся, як поєднуються дисципліна, спорт і самостійність у родині Анжеліки.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 12 випуск від 16.10.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати