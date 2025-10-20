Супермама 10 сезон 13 випуск – дивитись онлайн від 20.10.2025

Випуск 13 | 20.10.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 13 випуск від 20.10.2025!

У новому випуску Супермама 10 сезон глядачі познайомляться з Анжелікою – мамою за ранню сепарацію з Києва, яка із чоловіком виховує трьох доньок. Анжеліка впевнена, що в них зростають майбутні чемпіонки, і всіляко підтримують їхній спортивний інтерес. Старша донька вже навіть стала наймолодшою черлідеркою України, а сама Анжеліка переконана: прищеплення дисципліни та самостійності змалку і є формулою успіху.

Психолог проєкту Дмитро Карпачов пояснить, як рання сепарація впливає на дітей і що варто враховувати батькам. Чому не слід забувати й про емоційну сепарацію дітей? Дивіться 13 випуск Супермама 10 сезон від 20.10.2025 на сайті СТБ і дізнайтеся, як поєднуються дисципліна, спорт і самостійність у родині Анжеліки.

