Супермама 10 сезон 14 випуск – дивитись онлайн від 21.10.2025

Випуск 14 | 21.10.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 14 випуск від 21.10.2025!

У новому випуску реаліті головною героїнею стане вільна мама Алекса, яка виховує півторарічного сина без заборон. Жінка впевнена, що головне в материнстві – любов і свобода. Але чому суперниці сприймуть її методи виховання надто м’якими і побачать у цьому вседозволеність? Дізнайтесь у 14 випуску проєкту Супермама – дивіться новий випуск на сайті СТБ!

Найбільш шокуючим стануть спогади Алекси про її перші стосунки в 14 років із хлопцем, який був старший на 10 років і втягнув дівчину в небезпечний досвід. Дивіться Супермама 10 сезон 14 випуск онлайн на сайті СТБ та почуйте вражаючу історію Алекси про зловживання довірою юної дівчинки.

