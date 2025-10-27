Супермама 10 сезон 17 випуск – дивитись онлайн від 27.10.2025

Випуск 17 | 27.10.2025 | Сезон 10

Чотири матусі з Києва вже готові боротися за звання супермами! Як пройде перша зустріч суперниць? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 17 випуск від 27.10.2025.

Першою цього тижня розповість про своє життя мама в задоволення Юля. Учасниця шоу Супермама 2025 працює таргетологинею, адже віддалена робота дозволяє їй працювати стільки, скільки вона захоче. Юля звикла жити собі в задоволення й залюбки навчає цього свою семирічну доньку Софію. Дівчинка користується косметикою для дорослих, нарощує собі волосся й має великий гардероб. Але чи справді Софія росте щасливою дитиною? Чому в елітній школі її ображають, а мама це ігнорує? Які зауваження Юлії доводять Софію до сліз? І які власні комплекси матуся нав’язує дівчинці? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 17 випуск від 27.10.2025 на сайті СТБ.

