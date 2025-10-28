Супермама 10 сезон 18 випуск – дивитись онлайн від 28.10.2025

Випуск 18 | 28.10.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 18 випуск від 28.10.2025 та дізнайтеся історію життя сильної жінки та мами, яка не зламалася ні перед хворобами, ні перед життєвими втратами.

Сьогодні Олена – залізна бізнес-леді, яка створила себе заново після того, як пережила безпліддя, втрату близької людини та боротьбу з онкологією. Зараз жінка виховує двох рідних дітей і взяла під опіку племінницю після смерті її мами. Коли героїня 18 випуску розповідала історію свого життя, ніхто з матусь не міг стримати емоцій…

Дізнайтеся, хто підтримував Олену, коли життя руйнувалося на її очах. Хто допомагав піднятися, коли сил здавалося вже не залишилося і як завдяки цій опорі вона вистояла у боротьбі за життя! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 18 випуск від 28.10.2025 на сайті СТБ.

