Супермама 10 сезон 19 випуск – дивитись онлайн від 29.10.2025

Випуск 19 | 29.10.2025 | Сезон 10

Молодіжна мама Галя вривається на ринг, щоб довести суперницям, що вік – це лише цифри! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 19 випуск від 29.10.2025, щоб дізнатися, як матусі оцінять молодіжний стиль життя Галини.

Галині 52 роки, проте вона відчуває себе вісімнадцятирічною. Матуся разом із чоловіком виховує тринадцятирічного сина Богдана, з яким легко знаходить спільну мову. Учасниця шоу Супермама 2025 впевнена, що син нею пишається, адже вона активно займається спортом, знімається в кіно й знає всі молодіжні тренди, щоб спілкуватися з ним однією мовою. Але чи справді Галя настільки сучасна, як вона всім розповідає? Чому творчій матусі не вдалося здійснити більшість своїх мрій? І чому її метод вибору супутника життя шокує суперниць? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 19 випуск від 29.10.2025 на сайті СТБ.

