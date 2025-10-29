Проєкти
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Серіали
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
 Один за всіх
Супермама

Супермама 10 сезон 19 випуск - дивитись онлайн від 29.10.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 19 випуск від 29 жовтня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 29.10.2025 на СТБ
Супермама Випуск 19 Супермама 10 сезон 19 випуск від 29.10.2025 дивитись онлайн
Випуск 19 | 29.10.2025 | Сезон 10

Молодіжна мама Галя вривається на ринг, щоб довести суперницям, що вік – це лише цифри! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 19 випуск від 29.10.2025, щоб дізнатися, як матусі оцінять молодіжний стиль життя Галини.

Галині 52 роки, проте вона відчуває себе вісімнадцятирічною. Матуся разом із чоловіком виховує тринадцятирічного сина Богдана, з яким легко знаходить спільну мову. Учасниця шоу Супермама 2025 впевнена, що син нею пишається, адже вона активно займається спортом, знімається в кіно й знає всі молодіжні тренди, щоб спілкуватися з ним однією мовою. Але чи справді Галя настільки сучасна, як вона всім розповідає? Чому творчій матусі не вдалося здійснити більшість своїх мрій? І чому її метод вибору супутника життя шокує суперниць? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 19 випуск від 29.10.2025 на сайті СТБ.

